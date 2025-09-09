Austria-Verteidiger Handl fällt monatelang aus

Die Wiener Austria muss längere Zeit auf Innenverteidiger Johannes Handl verzichten. Der 27-Jährige laboriere seit einigen Wochen an einer Viruserkrankung und darf seinen Körper aktuell nur moderat belasten, gab der Fußball-Bundesligist am Dienstag bekannt. An ein Mannschaftstraining sei voraussichtlich erst in einigen Monaten zu denken.

„Das Wichtigste ist, dass es mir mittlerweile wieder besser geht. Ich hoffe, dass ich so bald wie möglich wieder intensiver trainieren und in weiterer Folge der Mannschaft auf dem Platz helfen kann“, erklärte Handl. Die Erkrankung hatte sich Mitte August bemerkbar gemacht, seither muss der Verteidiger pausieren. Bei folgenden Untersuchungen konnten schwerwiegendere Krankheitsbilder ausgeschlossen und eine eindeutige Diagnose getroffen werden, wie die Austria schrieb.

Die Entzündungswerte werden nun in regelmäßigen Abständen untersucht. Sobald es die Werte zulassen, wird Handl seine Trainingsintensität wieder erhöhen können.

(APA)/Bild: GEPA