Austria Wien vor Verpflichtung von jungem Brasilianer

Die Wiener Austria steht wohl kurz vor der Verpflichtung des brasilianischen Offensivspielers Cristiano Robert do Amaral, kurz Cristiano. Laut Sky-Informationen wird der 22-jährige Brasilianer zunächst beim Kooperationsverein SV Stripfing zum Einsatz kommen.

Der Offensivspieler, der von Sao Bento an ASA Arapiraca verliehen war, galt in der zweithöchsten Liga der Region Sao Paulo als einer der besten Spieler der abgelaufenen Saison. 2020 für Coritiba und 2021 für Sport Recife konnte der Brasilianer zudem auch schon einige Einsätze in der brasilianischen Serie A absolvieren.

Das brasilianische Medium „Futebol Interior“ zeigte bereits Bilder des Youngsters aus der Generali Arena. Dabei zeigt sich Cristiano sehr begeistert vom Verein: „Ich freue mich sehr, die Gelegenheit zu haben, hier bei Austria Wien zu spielen, einem riesigen Verein in Europa.“

(Red.)/Beitragsbild: GEPA