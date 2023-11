Austria-Vorstand Werner über Winter-Transfers: „Wenn jemand weggehen sollte, …“

Austria-Vorstand Jürgen Werner hat sich nach den starken Leistungen der Veilchen in den vergangenen Runden der ADMIRAL Bundesliga bei „Viola TV“ zu möglichen Winter-Abgängen geäußert. Geht es nach dem 61-Jährigen, so sollen alle Leistungsträger zumindest bis zum Sommer gehalten werden. Auch der auslaufende Vertrag mit Aleksandar Jukic soll verlängert werden.

„Wenn jemand weggehen sollte, dann reden wir vom Sommer“, so Werner, der möglichen Winter-Transfers damit wohl einen Riegel vorschiebt. „Und natürlich haben wir Augen und Ohren offen, was sich am Markt tut und was wir noch tun können, um noch einmal stärker zu werden.“

Bei den auslaufenden Verträgen wird aktuell vor allem an einer Verlängerung mit Mittelfeldspieler Jukic gearbeitet. „Mit dem Aco gibt es in der Winterpause die Gespräche und wir gehen davon aus, dass wir da erfolgreich sein werden.“

Das komplette Interview von Jürgen Werner mit Viola TV

Bild: GEPA