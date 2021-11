Austria vs. Sturm & Hartberg vs. LASK – JETZT LIVE auf Sky Sport Austria

Die 16. Runde der ADMIRAL Bundesliga wartet auch am Sonntag (JETZT live und exklusiv auf Sky Sport Austria – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) mit drei spannungsgeladenen Partien auf. Es treffen unter anderem die beiden Traditionsvereine Austria Wien und SK Sturm sowie Ried und der SK Rapid aufeinander.

Am frühen Sonntagnachmitag kommt es zum Traditionsduell zwischen der Wiener Austria und dem SK Sturm. Das erste Saisonspiel der beiden Teams endete mit einem 2:2 Unentschieden. Ob auch diesmal die Punkte geteilt werden oder eine Mannschaft die vollen drei Punkte erspielt, ist ab 13:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Parallel bestreitet der LASK ein Gastspiel beim TSV Hartberg in der Steiermark. Die Linzer verspielten vergangene Woche einen 3:0 Vorsprung in Graz und liegen damit weiterhin im hinteren Tabellenfeld. Das Spiel wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 gezeigt. Beide Spiele werden überdies in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 übertragen.

Direkt im Anschluss will der SK Rapid auch sein zweites Liga-Spiel unter dem neuen Trainerduo Hofmann/Hickersberger gewinnen. Nach dem 1:0 Heimsieg gegen Altach von letzter Woche gastieren die Grün-Weißen am Sonntag in Ried beim direkten Tabellennachbarn im Duell um Platz vier. Die Partie der Hütteldorfer bei der SV Ried ist ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Der Sonntag der 16. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

13:30 Uhr:

FK Austria Wien – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

TSV Egger Glas Hartberg – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr:

SV Guntamatic Ried – SK Rapid Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Walter Kogler

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Beitragsbild: GEPA