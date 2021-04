Austria Wien erhält Bundesliga-Lizenz in zweiter Instanz

via

via Sky Sport Austria

Große Erleichterung in Wien-Favoriten! Der FK Austria Wien hat die Lizenz für die tipico-Bundesliga-Saison 2021/22 in zweiter Instanz erhalten. Das gab die Bundesliga am Freitagnachmittag bekannt.

Die Austria reichte somit am Mittwoch erfolgreich die fehlenden Unterlagen vor dem Protestkomitee nach. Dem Vernehmen nach soll eine Bankgarantie in der Höhe von zirka sieben Millionen Euro gefehlt haben. Die sogenannten “Freunde der Austria” – allen voran Vizepräsident Raimund Harreither – sollen die Summe aufgestellt haben.

Artikelbild: GEPA