Austria Wien gegen Altach heute live & exklusiv bei Sky

Bereits am Freitag wird die 29. Runde durch die Partie Austria Wien gegen Altach eröffnet. Beide Teams mussten am Dienstag die erste Niederlage in der Qualifikationsgruppe hinnehmen.

Welche Mannschaft auf die Siegerstraße zurückkehren kann, ist ab 19:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen. Der ehemalige Austria-Spieler Michael Liendl wird als Experte das Geschehen für die Zuschauer:innen analysieren. Die Partie mit dem Sky X-Traumpass live streamen!

Die 29. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky

Freitag, 26. April 2024

19:00 Uhr

FK Austria Wien – SCR Altach, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Marko Stankovic

Experte: Michael Liendl

Samstag, 27. April 2024

16:15 Uhr

RZ Pellets WAC – FC Blau-Weiß Linz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

WSG Tirol – SC Austria Lustenau, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Alfred Tatar

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Sonntag, 28. April 2024

13:45 Uhr

LASK – SK Rapid, live auf Sky Sport Austria 2

TSV Hartberg – SK Austria Klagenfurt, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr

FC Red Bull Salzburg– SK Puntigamer Sturm Graz, live auf Sky Sport Austria 1

Kommentar: Philipp Paternina

Co-Kommentator: Peter Stöger

Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Marc Janko

Schiedsrichter-Experte: Oliver Drachta

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

19:45 Uhr

„Talk & Tore“

Bild: GEPA