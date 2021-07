Der FK Austria Wien hat auch das zweite Testspiel unter Neu-Coach Manfred Schmid gewonnen. Die “Veilchen” bezwangen den FC Koper mit 4:0.

Markus Suttner brachte die Wiener Austria gegen den slowenischen Klub in der zwölften Minute in Führung. In der 16. Minute scheiterte Marco Djuricin vom Elfmeterpunkt, verwandelte aber den Nachschuss. Kurz vor der Pause traf Eric Martel, ehe Aleksandar Jukic in der 88. Minute den Schlusspunkt setzte.

Bild: GEPA