Austria Wien gewinnt den 35. Juniorcup in Göttingen

Die U19 von Austria Wien hat den 35. REWE Juniorcup in Göttingen gewonnen. Für die Wiener ist es bereits der sechste Turniersieg. Die Veilchen sind damit weiterhin Rekordtitelträger des Turniers. Auf dem Weg zum Erfolg setzte sich die Mannschaft unter anderem gegen Manchester United, Hannover 96, Fulham FC und Borussia Mönchengladbach durch.

Die von Patrick Fürst betreute Austria startete am Donnerstag mit zwei klaren Siegen in die Gruppenphase. Gegen die JSG Radolfshausen/Eichsfeld (10:1) und VfR Dostluk Osterode (8:1) gelangen deutliche Auftakterfolge.

Am Freitag folgte das erste Duell mit einem internationalen Topteam. Gegen Manchester United feierten die Wiener einen souveränen 3:0-Erfolg. Auch im darauffolgenden Spiel blieb die Austria ohne Gegentor und gewann gegen die SG Hoher Hagen/Lindenberg mit 4:0.

Nur eine Niederlage

Die einzige Niederlage des Turniers kassierten die Veilchen am dritten Spieltag gegen Fortuna Düsseldorf (3:4). Im letzten Gruppenspiel zeigte das Team jedoch eine klare Reaktion und besiegte die JSG Nörten mit 12:1.

Mit 15 Punkten aus sechs Spielen und einem Torverhältnis von 40:7 zog Austria Wien als Gruppensieger in die K.-o.-Phase ein. In der Zwischenrunde setzte sich die Mannschaft knapp mit 4:3 gegen den Hamburger SV durch, anschließend folgte ein 4:2-Sieg gegen PSV Eindhoven. Im Viertelfinale wurde Hannover 96 mit 5:3 ausgeschaltet, im Halbfinale gewann die Austria gegen den FC Fulham mit 2:0.

Austria mit Finalsieg gegen Gladbach

Im Finale trafen die Wiener auf Borussia Mönchengladbach. Bruno Jerabek brachte die Austria früh mit einem Weitschuss in Führung. In einer umkämpften Partie sorgte Silas Schoppitsch sechs Minuten vor Spielende mit dem Treffer zum 2:0 für die Entscheidung. Die Austria verteidigte den Vorsprung bis zum Schlusspfiff und fixierte damit den Turniersieg.

Nach Erfolgen in den Jahren 2014, 2015, 2016, 2023 und 2024 ist es der sechste Titelgewinn beim REWE Juniorcup für Austria Wien.

(Austria Wien) / Bild: Austria Wien