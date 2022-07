Austria Wien gewinnt letztes Testspiel vor Saisonbeginn – WSG feiert Kantersieg

Im letzten Vorbereitungsspiel des Sommers hat Austria Wien den FC Marchfeld Donauauen mit 4:0 geschlagen, wobei Romeo Vučić gleich drei Treffer erzielte und Muharem Husković für den Endstand sorgte.

Die Wiener Austria bestreitet in vier Tagen das erste Pflichtspiel der Saison, im ÖFB Cup geht es gegen den FC Wels.

Fünftes Testspiel, vierter Sieg für die WSG Tirol. Drei Tage vor dem Saisonauftakt im ÖFB-Cup in Neusiedl am See (Freitag, 19 Uhr) fertigte der Bundesligist den Regionalliga Tirol-Vizemeister SV Wörgl mit 10:1 ab. Neuzugang Nik Prelec traf zum ersten Mal für die Wattener.

(Red.)