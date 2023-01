Austria Wien gewinnt Testspiel gegen ungarischen Erstligisten

Der FK Austria Wien hat am Dienstag ein Testspiel gegen Vasas Budapest mit 3:1 gewonnen.

Die Veilchen bezwangen den ungarischen Erstligisten im türkischen Belek dank den Treffern von Nikola Dovedan (15.), Can Keles (65.) und Domink Fitz (72.).

Testspielsieg für @FKAustriaWien gegen den ungarischen Aufsteiger und aktuell Tabellenletzten @Vasas_FC gibt es einen 3:1 Erfolg für die Austria. Auch in diesem Test wieder in einem 3-4-3 unterwegs. In Hälfte 1 mit Baltaxa, Martins, Ranftl hinten. #faklive #skybuliat #preseason

— Johannes Brandl (@Sky_Johannes) January 17, 2023