Austria Wien gibt Fahrplan für Frühjahrsvorbereitung bekannt

Die Wiener Austria hat ihren Fahrplan für die Frühjahrsvorbereitung bekannt gegeben. Die Veilchen starten am 6. Jänner mit den ersten Leistungstests.

Am Mittwoch findet dann das erste Training an Platz statt. Die Wiener werden in der Vorbereitung fünf Testspiele absolvieren, darunter eines gegen den dänischen Erstligisten Nordsjaelland. Zwischen 19. und 28. Jänner absolviert die Austria in Side (Türkei) ihr Trainingslager.

Die Wiener absolvieren am 6. Februar das Auftaktspiel der Bundesliga-Frühjahrssaison bei Red Bull Salzburg (live auf Sky – streame das Spiel mit Sky X live!)

Die Frühjahrsvorbereitung der Wiener Austria im Überblick

Dienstag, 6. Jänner: Leistungstests in der Generali-Arena

Mittwoch, 7. Jänner: Erstes Mannschaftstraining

Samstag, 10. Jänner, 15:00 Uhr: Testspiel gegen Donaufeld (Trainingsplätze der Generali-Arena)

Freitag, 16. Jänner, 12:00 Uhr: Testspiel gegen Nordsjaelland (Trainingsplätze der Generali-Arena – 2x 60 Minuten)

Montag, 19. bis Mittwoch, 28. Jänner: Trainingslager in Side (Türkei)

Freitag, 23. Jänner, 15:00 Uhr (Ortszeit): Testspiel gegen FK Teplice (Side, 2x 60 Minuten)

Dienstag, 27. Jänner, 15:00 Uhr (Ortszeit): Testspiel gegen DAC (Belek)

Sonntag, 1. Februar, Uhrzeit und Spielort offen: Testspiel gegen den GAK

