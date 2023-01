Austria Wien holt ersten Testspiel-Sieg unter Neo-Coach Wimmer

via

Der FK Austria Wien hat im zweiten Testspiel unter Neo-Coach Michael Wimmer erstmals einen Sieg bejubeln dürfen. Gegen den Regionalligisten FCM Traiskirchen gewannen die „Veilchen“ mit 3:2 (2:0).

Die Tore für die Austria erzielten Haris Tabakovic (2.), Dario Kreiker (7.) und Manuel Polster (75.). Für Traiskirchen trafen Marc Helleparth (64.) und Marek Rigo (89.).

Positive Nachrichten bei Mühl

Gute Nachrichten gibt es bei der Wiener Austria auch abseits des Platzes: Kapitän Lukas Mühl macht positive Fortschritte bei seiner Genesung und wird in das Trainingslager in der Türkei mitfliegen. Vom 15. bis zum 25. Jänner ist die Austria in Belek stationiert.

