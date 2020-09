Austria Wien holt Teigl aus der deutschen Bundesliga

Nach über sechs Jahren in Deutschland kehrt Georg Teigl zurück nach Österreich. Wie Fußball-Bundesligist Austria Wien am Montag bekanntgab, unterzeichnete der 29-jährige Außenspieler einen Kontrakt bei den Favoritnern. Weitere Vertragsdetails gaben die “Veilchen” nicht bekannt.

Teigl, der im St.-Pölten- und Salzburg-Nachwuchs kickte, wechselte 2014 von den “Roten Bullen” zu RB Leipzig, mit den Sachsen schaffte er 2016 den Aufstieg in die Bundesliga. Der große Durchbruch blieb ihm in Deutschland aber verwehrt. Der mehrfache ÖFB-Nachwuchsteamspieler kickte danach für den FC Augsburg und Braunschweig, insgesamt absolvierte er 27 Erstliga- und 55 Zweitligapartien. In der letzten Saison kam Teigl nur vier Mal für den FCA zum Einsatz.

“Georg Teigl ist ein variabel einsetzbarer Spieler, der sich schon in der Vergangenheit in der österreichischen Liga bewiesen hat und auch weiß, was es heißt, in der deutschen Bundesliga zu spielen. Mit seiner Erfahrung kann er unserer zum Teil sehr jungen Mannschaft sicher weiterhelfen”, erklärte Austria-Coach- und General Manager Peter Stöger, der nach Linksverteidiger Markus Suttner den zweiten Sommertransfer bekanntgeben konnte.

Teigl, der auf der rechten Außenbahn zuhause ist, lobte Stöger als einen “der stärksten Trainer im deutschsprachigen Raum. Ich freue mich, dass ich bei Austria Wien das tun kann, was ich liebe”, sagte der Rückkehrer.

