Austria Wien holt Testspiel-Remis gegen serbischen Top-Klub

Der FK Austria Wien holt im fünften Testspiel der laufenden Vorbereitung ein Remis gegen den serbischen Top-Klub FK Partizan Belgrad. Der Test am Montagnachmittag im Sueno Hotels Football Center in Belek gegen den Zweiten der serbischen Super Liga endete 0:0. Es war das dritte und letzte Match für die Veilchen im Rahmen des Trainingslagers in Belek, am Mittwoch-Vormittag reisen die Wiener wieder nach Favoriten zurück.



Austria-Aufstellung

1.Halbzeit: Kos; Handl (46. Ranftl), Martins (46. Holland), Baltaxa; Teigl, Braunöder, Fischer (46. Jukić), Kreiker (29. Polster); Gruber, Keles, Dovedan.

Ab der 64. Minute: Kos; Ranftl, Kopp, Meisl; Teigl, Holland, Jukic, Polster; Smrcka, Tabaković, Fitz.

Im heutigen Testspiel @FKAustriaWien gibt es keine Tore. 0:0 gegen @FKPartizanBG . Die ersten 60. Minuten hat #Martins wieder zentral in der Dreierkette agiert. Intern wird er schon „#vanDijk“ genannt. #Mühl ist noch nicht bereit für einen Einsatz.#faklive #skybuliat #Preseason — Johannes Brandl (@Sky_Johannes) January 23, 2023

Trainer Michael Wimmer: „Es war wieder ein guter Test für uns. Eine Partie zu Null zu spielen, gibt uns auch ein gutes Gefühl. In der Anfangsphase hatten wir in der Defensive Probleme mit den hohen Pässen von Partizan, das haben wir dann in den Griff bekommen. Offensiv müssen wir unser Spiel im letzten Drittel noch verbessern. Wir sind auf einem guten Weg, das Match hat aber auch gezeigt, wo wir noch Probleme haben.“

Bild: GEPA