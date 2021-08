Austria Wien holt Torhüter von Wacker Innsburck

via

via Sky Sport Austria

Torhüter Lukas Wedl wechselt von Wacker Innsbruck zu Austria Wien. Der 25-Jährige absolvierte in Summe 45 Pflichtspiele für Wacker Innsbruck, 40 in der 2. Liga, fünf im ÖFB-Cup. In der Jugend spielte er bei Waidhofen und Gaflenz.

Sportdirektor Manuel Ortlechner: „Wir freuen uns, dass wir mit Lukas Wedl einen vielversprechenden Torhüter für unsere Idee gewinnen konnten. Er hat in der zweiten Liga bei Wacker Innsbruck schon sehr gute Leistungen abgeliefert – deshalb hatten wir ihn schon länger am Radar.“

Lukas Wedl: „Das ist eine richtig geile Chance und der nächste Schritt in meiner Karriere. Die Austria ist ein Traditionsverein und ich denke, dass ich mit meiner Spielweise und Persönlichkeit sehr gut zur Austria passe. Ich möchte mich bei diesem Umbruch, in dem sich der Klub gerade befindet, einbringen und mitgestalten.“

Quelle: FK Austria Wien

Artikelbild: GEPA