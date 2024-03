Austria Wien lädt Fans zum Auswärtsspiel in Altach ein

Am morgigen Samstag gastiert die Wiener Austria beim SCR Altach (ab 16 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass).

In der Qualigruppe stehen für die Austria-Fans einige weite Auswärtsreisen auf dem Programm. Die Austria zahlt deshalb allen Fans, die ins über 600 Kilometer entfernte Ländle reisen, ihr Ticket für den Auswärts-Sektor.

Vorstand Harald Zagiczek: „Es ist unser Dankeschön für die bisherige Unterstützung in dieser Saison, wir möchten uns damit auch bei jenen bedanken, die unsere Mannschaft in ganz Österreich supporten. Unser Sektor war in diesem Jahr bei jedem Auswärtsspiel ausverkauft. Wir schätzen den Aufwand, den die Fans betreiben und werden dies nie als selbstverständlich erachten.“

Bild: GEPA