Austria Wien präsentiert neuen Brustsponsor

via

via Sky Sport Austria

Austria Wien ist auf der Suche nach einem Brustsponsor fündig geworden. Wie der Verein am Freitag bei einem Medientermin mitteilte, steigt der Stahlgroßhändler Frankstahl vorerst bis zum Ende der aktuellen Saison bei Violett ein. Schon am Sonntag im ersten Saisonheimspiel gegen den LASK wird der Schriftzug des Unternehmens die Dressen zieren.

Für die finanziell angeschlagenen, sportlich aber im Aufwind befindlichen Favoritner ist der Deal, über dessen Details Schweigen vereinbart wurde, höchst willkommen. „Es hilft uns sehr, aber die Aufgaben bleiben wirtschaftlich die gleichen“, betonte AG-Vorstand Gerhard Krisch, der erst in der vergangenen Woche die nach wie vor bestehenden Verbindlichkeiten mit 63 Mio. Euro beziffert hatte.

Frankstahl war bereits in der Vergangenheit finanziell bei der Austria engagiert, tat nun den Schritt an die Öffentlichkeit. Der Grund sei „der junge dynamische Weg vom letzten Jahr. Das gibt uns den Mut und die Kraft, mit der Austria intensiver zusammenzuarbeiten“, betonte Michael Sagmeister, Key-Account-Manager bei dem österreichischen Familienunternehmen, das „mit über 700 Mitarbeitern in 10 europäischen Ländern“ vertreten sei.

Bild: GEPA