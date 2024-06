Prominenter Testspielgegner für Sturm und Austria

Fußball-Meister Sturm Graz und die Wiener Austria testen zum Ausklang der Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison jeweils gegen den FC Porto.

Wie am Mittwoch bekannt wurde, ist der Traditionsclub aus Portugal am 19. Juli (19.00 Uhr) in Wien-Favoriten zu Gast. Vier Tage später schaut der zweifache Champions-League-Sieger in Graz vorbei (19.00).

Für die Wiener ist das Aufeinandertreffen der letzte Test vor dem Start in die neue Saison mit dem Hinspiel in der Qualifikation zur Conference League (25. Juli). Die erste Runde im ÖFB-Cup folgt unmittelbar danach, die Bundesliga startet am ersten August-Wochenende. Die Champions-League-Saison von Sturm beginnt im September.

