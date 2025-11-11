Austria Wien trennt sich von Ortlechner

Die Wiener Austria hat sich von Sportdirektor Manuel Ortlechner getrennt. Wie der Klub aus Wien Favoriten bekannt gibt, wurde der 45-Jährige mit sofortiger Wirkung freigestellt. Michael Wagner übernimmt das Amt.

Ortlechner war knapp viereinhalb Jahre als Sportdirektor bei den Veilchen tätig. Bereits Ende August war bei der Austria Sport-Vorstand Jürgen Werner offiziell zurückgetreten. Der ehemalige Innenverteidiger stand zudem in 218 Pflichtspielen als Profi für die Austria auf dem Feld. Der Nachfolger steht mit Wagner bereits fest. Der Verein bestätigte den Amtsantritt des 49-Jährigen nur wenige Minuten nach der Trennung von Ortlechner.

Vorstand Harald Zagiczek begründet die Trennung in einer Aussendung. „Ich habe Manuel als einen engagierten Menschen kennengelernt, der in einer alles andere als leichten Zeit als Sportdirektor für Austria Wien tätig war. Eine intensive Zeit, die sportlich und wirtschaftlich von vielen Herausforderungen geprägt war“, so der 51-Jährige. „Nach dem Rücktritt von Jürgen Werner als Sport-Vorstand und einer umfassenden Analyse haben wir Handlungsbedarf gesehen, in der sportlichen Leitung einen neuen Impuls zu setzen.“

Gollowitzer dankt Ortlechner für Engagement

Auch Austria-Präsident Kurt Gollowitzer sagt in der Vereinsaussendung: „Manuel Ortlechner ist ein verdienstvoller Austrianer und ich möchte mich im Namen aller Veilchen für sein Engagement in den letzten Jahren bedanken. Als langjähriger Spieler und Austria-Legende ist Manuel Ortlechner bei unseren Heimspielen jederzeit im Legendenklub von Austria Wien willkommen. Er bleibt ein gern gesehener Gast. Ich wünsche ihm im Namen der ganzen Austria-Familie alles Gute für seine persönliche und berufliche Zukunft.“

(Red./APA) / Bild: GEPA