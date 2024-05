Austria Wien trennt sich von Trainer Wimmer

Der FK Austria Wien hat Trainer Michael Wimmer nach der 0:4-Heimniederlage gegen den Wolfsberger AC freigestellt. Das geben die „Veilchen“ am Montagnachmittag bekannt. Interimistisch wird der bisherige Co-Trainer Christian Wegleitner bis Saisonende übernehmen.

Mit Wimmer wird auch sein Assistenztrainer Ahmet Koc freigestellt. Talente-Coach Christoph Glatzer wird Christian Wegleitner im Saisonfinish als Co-Trainer unterstützen.

Video: Wimmer im Sky-Interview nach der Niederlage gegen Wolfsberg

Der 43-jährige Deutsche übernahm im Jänner 2023 als Nachfolger vom jetzigen WAC-Coach Manfred Schmid den Trainerposten der Austria. In 57 Pflichtspielen erreichte Wimmer einen Punkteschnitt von 1,49. In der aktuellen Saison verpasste die Austria den Einzug in die Meistergruppe. In der Qualifikationsgruppe lief es jedoch auch nicht nach Wunsch. In den jüngsten vier Spielen holte die Austria nur einen Punkt und musste somit die Tabellenführung an den WAC abgeben.

Sport-Vorstand Jürgen Werner: „Aufgrund der Entwicklung in den letzten Spielen sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass die Mannschaft einen neuen Impuls braucht, um im Playoff noch unser Saisonziel zu erreichen. Wir haben volles Vertrauen in Christian Wegleitner. Er kennt unsere Mannschaft und hat bei unserem Kooperationsverein SV Stripfing bereits seine Qualitäten als Cheftrainer unter Beweis gestellt. Wir möchten uns bei Michi Wimmer für seinen unermüdlichen Einsatz für Austria Wien bedanken. Trainer-Entlassungen fallen immer schwer, bei Michi Wimmer besonders, weil wir ein gutes Verhältnis hatten und er charakterlich absolut top ist. Wir wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute.“

Interimstrainer Christian Wegleitner: „Unser voller Fokus liegt darauf, uns bestmöglich auf das nächste Spiel in Linz vorzubereiten. Wir haben nicht viel Zeit, schauen nach vorne und werden alles daransetzen, die nächsten beiden Spiele positiv zu bestreiten. Unser aller Ziel ist, dass wir unseren Fans durch positive Ergebnisse zwei zusätzliche Playoff-Spiele ermöglichen.“

Artikelbild: GEPA