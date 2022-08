Austria Wien trifft im EL-Playoff auf Fenerbahçe oder Slovácko

Der FK Austria Wien trifft im UEFA Europa League-Playoff auf den Sieger der Partie Fenerbahçe SK (TUR) vs. 1. FC Slovácko (CZE). Das hat die Auslosung am Dienstag in Nyon ergeben.

Die Austria hat am 18. August Heimvorteil und tritt am 25. August auswärts an. Die Sieger nehmen an der Gruppenphase der UEFA Europa League teil. Die Verlierer steigen in die Gruppenphase der UEFA Europa Conference League ab.

Mehr in Kürze!

Beitragsbild: GEPA