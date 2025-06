Austria Wien verlängert mit jungem Eigengewächs

Austria Wien hat den Vertrag mit Innenverteidiger Dejan Radonjić um zwei weitere Jahre bis Sommer 2027 verlängert. Der 19-Jährige war zuletzt für den Kooperationsklub SV Stripfing in der ADMIRAL 2. Liga im Einsatz.

Radonjić durchlief seit seinem achten Lebensjahr sämtliche Nachwuchsteams der Austria und bringt trotz seines jungen Alters bereits beachtliche Erfahrung mit: 51 Pflichtspiele absolvierte er in der 2. Liga, nachdem er 2023 von den Young Violets zu Stripfing wechselte.

Wie Sportdirektor Manuel Ortlechner erklärt, soll der Innenverteidiger nun den nächsten Schritt machen: „Dejan hat im letzten Jahr bei Stripfing viele Spiele in der Startelf absolviert und sich damit als Stütze in der 2. Liga etabliert. Durch seine Robustheit und Zweikampfstärke bringt er wichtige Attribute für die Position des Innenverteidigers mit und startet deshalb auch am 23. Juni mit der Kampfmannschaft in die Vorbereitung.“

Radonjić wird ab 23. Juni mit der Kampfmannschaft in die Vorbereitung auf die neue Saison starten.

Foto: GEPA