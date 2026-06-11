Austria Wien verlängert mit Torhüter Kos

Austria Wien-Keeper Mirko Kos hat seinen auslaufenden Vertrag bei den Veilchen um zwei weitere Jahre verlängert. Der 29-Jährige bleibt damit bis Sommer 2028 Teil des Klubs, dem er bereits seit 14 Jahren angehört.

Kos wechselte 2012 vom Kapfenberger SV in die Nachwuchsabteilung der Austria, durchlief die Akademie und schaffte 2017 über die Young Violets den Sprung in den Profikader. Für die Profis absolvierte er bislang 16 Pflichtspiele, darunter zehn Einsätze im ÖFB Cup. Für die Young Violets stand er insgesamt 96 Mal zwischen den Pfosten.

„Mirko genießt innerhalb des Teams großes Ansehen und übernimmt mit seiner professionellen Einstellung eine wichtige Vorbildrolle für unsere jungen Spieler. Er ist eine verlässliche Nummer zwei und hat mehrfach bewiesen, dass er jederzeit bereit ist, Verantwortung zu übernehmen“, so FAK-Sportvorstand Tomas Zorn.

Gleichzeitig kündigte Zorn an, dass Nachwuchstorhüter Kenan Jusic künftig fixer Bestandteil des Trainingsbetriebs der Kampfmannschaft sein wird.

Auch Kos selbst zeigte sich über die Vertragsverlängerung erfreut: „Die Austria ist für mich wie eine Familie. Es ist mein Herzensverein, der mich seit meiner Zeit in der Akademie begleitet und unterstützt hat.“

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