Austria Wien verlängert Partnerschaft mit zwei Sponsoren

In finanziell schwierigen Zeiten kann Austria Wien auch in Zukunft auf die Unterstützung von zwei wichtigen Sponsoren zählen. Am Dienstag gab die Austria die Verlängerung von Sponsoring-Verträgen mit SHARP und Harreither bekannt.

Das Traditions-Unternehmen SHARP, das nächstes Jahr ebenfalls sein 110-jähriges Jubiläum feiert, begründet die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit einem deutlichen Statement. “Die seitenfüllenden Meldungen über den FK Austria Wien in den auflagenstärksten Tageszeitungen Österreichs lassen erkennen, welch wichtigen Platz die Austria in unserer Gesellschaft einnimmt. Abseits der sportlichen Komponente erfüllt die Austria für Zehntausende Österreicherinnen und Österreicher eine wichtige Rolle als zusätzliches soziales Universum, das oft auch als fester Anker in schwierigen Lebensphasen wirkt”, sagte Geschäftsführer Walter Kraus.

“Es freut uns, dass mit SHARP ein langjähriger Partner in nicht einfachen Zeiten Treue beweist und vorzeitig seinen Vertrag verlängert. Das ist ein tolles Zeichen!”, sagte Austria-Vorstand Markus Kraetschmer.

Die Harreither GmbH bleibt für weitere drei Jahre ein wichtiger Partner des Traditionsklubs. Die Partnerschaft geht in der kommenden Spielzeit 2021/2022 bereits in das 15. Jahr.

“Gerade in Zeiten wie diesen ein derartiges Zeichen zu setzen, zeigt, mit welchem Engagement und mit wie viel Herz man hier bei der Sache ist. Wir bedanken uns für die Treue und für die Fortsetzung dieser Zusammenarbeit”, so Kraetschmer.

