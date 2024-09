Austria Wien verliert U16-Torschützenkönig

Austria Wien muss ein großes Stürmertalent in die Schweiz ziehen lassen. Michael Izunwanne wechselt von den Veilchen zum FC Basel.

Der gebürtige Wiener besitzt die polnische und nigerianische Staatsbürgerschaft und absolvierte bislang insgesamt 20 Spiele für Polens Junioren-Nationalteams (elf Tore). Bei der vergangenen U17-EM im Sommer zeigte er mit vier Treffern in vier Spielen auf.

Der aktuell 17-Jährige krönte sich bei der Austria in der Saison 2022/2023 mit 28 Treffern zum Torschützenkönig der ÖFB-U16-Jugendliga. In der vergangenen Spielzeit kam Izunwanne in der U18-Jugendliga auf sechs Treffer in zwölf Spielen und durfte drei Einsätze bei den Young Violets in der Regionalliga Ost absolvieren.

Beim FC Basel soll Izunwanne zunächst in der U19 zum Einsatz kommen und wird bei seinem neuen Verein wohl auch in der UEFA Youth League Erfahrungen sammeln.

