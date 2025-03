„Es wird ein heißer Tanz“: CL-Duell Bayern gegen Leverkusen elektrisiert Deutschland

Auf das Champions-League-Achtelfinale Bayern München gegen Bayer Leverkusen freut sich jeder Fußball-Liebhaber in Deutschland. Das Hinspiel in dem Gipfeltreffen steigt am Mittwoch. Bis jetzt hat Leverkusen unter Trainer Xabi Alonso noch kein Spiel gegen die Bayern verloren. „Es wird auf jeden Fall ein heißer Tanz“, prophezeite Bayern-Stürmer Thomas Müller. Weiters treffen PSG und Liverpool, Benfica und Barcelona sowie Feyenoord und Inter aufeinander.

Für Bayer und Bayern geht es im Achtelfinale um sehr viel mehr als den Einzug in die nächste K.o.-Runde. Es geht um Status, um Prestige, um alte Rechnungen – und um die Vormachtstellung im deutschen Club-Fußball. „Natürlich ist es emotional besonders, gegen unseren stärksten nationalen Kontrahenten auf der ganz großen Bühne anzutreten“, gestand Bayern-Urgestein Thomas Müller. „Es brennt, wir wollen diese Spiele spielen“, stellte Bayern-Chefcoach Vincent Kompany klar.

Alonso: „Letzten sechs Spiele sind egal“

Die Bayern und ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer sind bewerbsübergreifend schon neun Spiele in Folge ungeschlagen und können mit Zuversicht in das Duell gehen. Daheim ist man 21 Champions-League-Partien ohne Niederlage. Freudentänze gab es in München allerdings nicht, als das Los die beiden Vereine zusammenführte. Denn von den sechs jüngsten Duellen, bei denen stets Alonso an der Seitenlinie stand, gewann Leverkusen drei. Dazu kamen drei Unentschieden, zwei davon in der laufenden Bundesliga-Saison. Beim torlosen Remis kürzlich in Leverkusen wurden die Münchner von Alonsos Meister-Ensemble mitunter vorgeführt. Im DFB-Pokal-Achtelfinale gewann Bayer am 3. Dezember 2024 mit 1:0.

„Die letzten sechs Spiele sind egal. Wir wollen wieder zeigen, dass wir gegen den FC Bayern kämpfen können“, sagte Alonso. „Fünf schlechte Minuten – und du bist weg“, warnte der einstige Bayern-Profi, den sich die alten Granden Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge nach der titellosen Saison 2023/24 so sehr in München gewünscht hätten. „Was er macht, ist eine Kunst“, urteilte Bayerns Trainer-Legende Ottmar Hitzfeld in der Bild-Zeitung über den Spanier.

In der Liga haben die Bayern aktuell nichtsdestotrotz acht Punkte Vorsprung auf Titelverteidiger Leverkusen und marschieren dem 34. Meistertitel entgegen. Die Champions League haben die Bayern zuletzt 2020 unter Corona-Bedingungen gewonnen. Dieses Jahr findet das Finale in München statt, der Verein will es unter keinen Umständen verpassen. Schon gar nicht deshalb, weil man gegen den Rivalen aus dem Rheinland ausgeschieden ist. Das würde wohl größere Münchner Bewegungen auf dem Transfermarkt provozieren – und dürfte die Sehnsucht nach der Verpflichtung von Leverkusen-Star Florian Wirtz verstärken.

Kein Duell Trauner versus Arnautovic

In den übrigen drei Achtelfinalpaarungen sind der FC Barcelona, Liverpool und Inter Mailand, also jeweils das Auswärtsteam am Mittwoch, leichte Favoriten. Bei Feyenoord fällt ÖFB-Teamverteidiger Gernot Trauner weiter verletzt aus, Marko Arnautovic wird beim italienischen Meister auf der Bank beginnen.

