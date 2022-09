Austria Wien vermeldet ausverkauftes Haus

via

via Sky Sport Austria

Nach der Ligapause empfängt die Wiener Austria am Sonntag, 2. Oktober (ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) Sturm Graz zum Topspiel in der ADMIRAL Bundesliga. Die beiden Teams dürfen sich dabei auf großartige Unterstützung freuen. Wie die Austria am Freitag bekanntgab, ist die Generali Arena bereits restlos ausverkauft.

Sportdirektor: Manuel Ortlechner: „Es ist eine großartige Geschichte, dass wir schon so früh ausverkauft sind. Danke an unsere Fans für den großen Zuspruch. Ich freue mich besonders für unsere Jungs, die sich das absolut verdient haben. Die Tatsache, dass wir ausverkauft sind, unterstreicht, dass unser Weg der richtige ist und die Fans ihn mitgehen wollen. Austria gegen Sturm ist ein absolutes Spitzenspiel in der österreichischen Bundesliga, auf das wir uns jetzt umso mehr freuen.“

Quell: FK Austria / Bild: GEPA