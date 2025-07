Austria Wien verpflichtet neuen Stürmer

Die Wiener Austria schlägt wieder am Transfermarkt zu. Die Veilchen verstärken sich mit Stürmer Johannes Eggestein.

Der 27-Jährige kommt ablösefrei nach Wien Favoriten und unterschreibt einen Dreijahresvertrag bis 2028. Eggestein wäre bereits in der zweiten Qualifikationsrunde der Conference League spielberechtigt.

„Ich freue mich sehr, hier in Wien bei so einem großen Traditionsverein wie der Austria sein zu können. Ich weiß, dass Austria Wien eine sehr große Reichweite und Unterstützung hat und die Vorfreude auf die ersten Spiele ist groß. Es freut mich, den Klub in seiner Entwicklung begleiten zu dürfen und hoffe, dass wir möglichst rasch Erfolge feiern können“, wird der neue Austria-Striker in einer offiziellen Vereinsaussendung zitiert.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Austria-Sportdirektor Ortlechner: „Viel umworbenen Spieler für uns gewonnen“

Sportdirektor Manuel Ortlechner ergänzt: „Wir freuen uns sehr, mit Johannes Eggestein einen viel umworbenen Spieler für uns gewonnen zu haben. Wir waren in den vergangenen Wochen sehr viel im Austausch und er passt als absoluter Wunschspieler von Stephan Helm nicht nur sportlich, sondern auch menschlich ideal in unsere Gruppe. Jojo ist in einem super Alter, hat seine fußballerischen Qualitäten unter anderem in der deutschen Bundesliga unter Beweis gestellt und ist ein sehr intelligenter Spieler, der in der Offensive mehrere Positionen abdecken kann. Das ist zugleich wertvoll und vorausschauend im Hinblick auf mögliche Abgänge in diesem Transferfenster.“

Zuletzt kickte der Mittelstürmer in der Deutschen Bundesliga beim FC St. Pauli. Der Vertrag des ehemaligen deutschen Nachwuchsteamspielers war im Juni ausgelaufen.

In Österreich ist Eggestein kein Unbekannter. In der Saison 2020/21 war der Offensivspieler von Werder Bremen an den LASK verliehen. Für die Linzer erzielte der Deutsche in 39 Pflichtspielen 20 Tore und bereitete neun weitere Treffer vor.

Noch im LASK-Trikot: Eggestein trifft sehenswert gegen Salzburg

Bild: Imago