Austria Wien verpflichtet ÖFB-Stürmertalent

Austria Wien hat die Verpflichtung von ÖFB-Talent Daniel Au Yeong verkündet. Der 19-Jährige wechselt vom SC Freiburg zur Austria und wird zunächst den Kader der Young Violets verstärken.

„Daniel Au Yeong ist ein hochspannendes Stürmer-Talent, das schon in jungen Jahren im Ausland auf hohem Level Erfahrungen sammeln konnte. Über die Young Violets will er jetzt seine ersten Schritte im Erwachsenen-Fußball machen“, erklärte Sportdirektor Manuel Ortlechner.

Daniel Au Yeong, dessen Eltern aus Singapur (Vater) und Österreich (Mutter) stammen, wurde in den Niederlanden geboren. Seine Fußballer-Ausbildung genoss er bis 2019 in der Akademie Vorarlberg, ehe er den Sprung nach Deutschland wagte. Für Österreichs Junioren-Nationalteams absolvierte Yeong bislang fünf Landerspiele.

Beim SC Freiburg erzielte er letzte Saison in der U19-Bundesliga in 20 Spielen acht Tore. Au Yeong wird Mitte Juli nach Österreich kommen und dann in den Trainingsbetrieb der Young Violets einsteigen, nachdem er seine Schule in Deutschland abgeschlossen hat.

Quelle: FK Austria Wien