Austria-Youngster verpasst U19-EM

„Darum wurde in guter, kollegialer Absprache mit Austria Wien abgesprochen, dass der Spieler seine Reha beim Verein fortsetzen und nicht für die EURO zur Verfügung stehen wird“, sagte ÖFB-Teamchef Martin Scherb. Nachnominiert wurde Dominik Weixelbraun vom LASK.

„Wir haben nach wie vor ein sehr starkes Team für die Endrunde“, betonte Scherb. Er bereitet seine Schützlinge von 6. bis 10. Juni in Windischgarsten auf die Endrunde vor. Am 17. Juni folgt die Abreise ins Teamcamp. Erster Gegner von Rot-Weiß-Rot in der Gruppe B ist am 19. Juni (20.00 Uhr) in Banska Bystrica England, danach stehen die Duelle mit Israel (22. Juni/17.30/Ziar nad Hronom) und dem noch zu ermittelnden Gewinner der Eliterunde 6 (Niederlande, Ukraine, Norwegen oder Serbien/25. Juni/20.00/Banska Bystrica) an.

(APA) / Bild: GEPA