Austrian Lustenau verlängert mit Cheftrainer Mader

Austria Lustenau und Cheftrainer Markus Mader haben sich nach dem fixierten Aufstieg in die ADMIRAL Bundesliga auf eine Vertragsverlängerung bis Sommer 2028 geeinigt.

Der gebürtige Dornbirner führte die Vorarlberger mit einem 2:1-Heimsieg gegen den SKU Amstetten zurück in die höchste österreichische Spielklasse. Für Mader ist es nach 2022 bereits der zweite Bundesliga-Aufstieg mit Austria Lustenau.

„Ich bin überglücklich, dass wir uns so schnell auf eine weitere Zusammenarbeit einigen konnten und bedanke mich für das Vertrauen des Vereins. Ich freue mich riesig auf die große Herausforderung in der ADMIRAL Bundesliga“, wird Mader vom Klub zitiert.

Auch Sportchef Dieter Alge zeigte sich erfreut über die Einigung: „Markus hat in seiner bisherigen Zeit hervorragende Arbeit geleistet und unsere sportliche Entwicklung maßgeblich geprägt. Gemeinsam wollen wir den eingeschlagenen Weg konsequent weitergehen.“

(APA)/Beitragsbild: GEPA