Ausverkauft! Torwart-Trikot von Giroud als Verkaufsschlager

Der AC Milan hat Torwarttrikots mit dem Namen und der Rückennummer von Torjäger Olivier Giroud in seinem Online-Shop angeboten. Das Jersey wurde zum Verkaufsschlager und war innerhalb von wenigen Sekunden ausverkauft.

Im Serie-A-Spiel der Rossoneri beim FC Genua (1:0) musste der französische Weltmeister von 2018 tief in der Nachspielzeit ins Tor, nachdem Keeper Mike Maignan nach einem Foulspiel die Rote Karte sah und Milan nicht mehr wechseln konnte. Unmittelbar vor dem Abpfiff sicherte Giroud dem AC mit einer spektakulären Parade gegen Genuas George Puscas den Auswärtssieg, damit sprang Milan an die Tabellenspitze.

Statement vom AC Milan

In einem Statement verkündete der italienische Traditionsklub dann am Tag nach dem Erfolg: „Gestern Abend ging Olivier Giroud in die Geschichte Mailands ein, als er in den letzten Minuten des Spiels der Rossoneri gegen Genua das Tor des AC Milan mutig verteidigt hat. Der Klub hat beschlossen, seine Leistung zu würdigen, indem er ihn in die Liste der Torhüter aufnimmt. Außerdem können die Fans jetzt das Torwarttrikot mit der Aufschrift ‚Giroud 9‘ erwerben.“

Der Ansturm auf das Jersey war so groß, dass es zum Kassenschlager wurde und innerhalb kürzester Zeit ausverkauft war. Giroud selbst meldete sich nach seinem Torhüter-Intermezzo auf Instagram zu Wort und schickte zu einem Foto mit Torwarttrikot einen Gruß an seinen Landsmann Maignan: „Für dich Magic Mike. Der Torwart Giroud.“

(skysport.de) / Bild: Imago