Auswärtssiege für Vienna und Kapfenberg in BSL

BC Vienna hat sich nach der Niederlage im Halbfinale des Alpe Adria Cups gut erholt gezeigt. In der heimischen Basketball-Superliga gewann der Tabellenführer am Samstag beim SKN St. Pölten ungefährdet mit 89:73. Schon zur Pause lagen die von Ivan Siriscevic (23 Punkte, sechs Dreier) angeführten Gäste mit 49:24 voran. Vienna rangiert in der Tabelle der Platzierungsrunde nun vorerst vier Punkte vor Gmunden. Die Swans sind am Sonntag daheim gegen UBSC Graz im Einsatz.

Die Kapfenberg Bulls zeigten beim 76:69 in Oberwart erneut ihre aufsteigende Form. Nach der knappen Niederlage gegen Vienna zum Auftakt legten die weiter sechstplatzierten Steirer gegen die Gunners im dritten Viertel die Weichen zum Sieg. Milos Grubor warf 26 Zähler und holte 9 Rebounds für Kapfenberg. Renato Poljak kam für Oberwart auf 21 Punkte.

(APA) / Bild: GEPA