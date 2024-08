Auswirkung auf Davies! Ancelotti mit Transfer-Ansage

Real-Trainer Carlo Ancelotti hat sich nach dem gewonnenen Supercup-Finale gegen Atalanta Bergamo deutlich zu weiteren potenziellen Transfers geäußert: Aussagen, die auch interessant für Bayern-Star Alphonso Davies sind.

Mit Kylian Mbappe und Endrick konnte Real Madrid in der laufenden Wechselperiode bereits zwei Transfer-Coups landen, welche die qualitativ hochwertig besetzte Mannschaft des amtierenden CL-Siegers noch einmal verstärken dürften.

Weitere Transfers der Königlichen wird es allerdings im laufenden Wechselfenster erstmal nicht mehr geben, wie Carlo Ancelotti nach dem Supercup-Finale bestätigte. Der Real-Trainer wird nach eigenen Angaben nicht nach „irgendwelchen anderen Verpflichtungen fragen“, da der Transfermarkt für Real Madrid „geschlossen ist“.

Davies geht in letztes Vertragsjahr

Damit dürfte nun endgültig klar sein, dass der wechselwillige Bayern-Star Alphonso Davies in dieser Saison nicht mehr zu den Königlichen stößt und noch eine weitere Spielzeit in München bleibt.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Sky hatte bereits in den vergangenen Wochen berichtet, dass sich die Bayern intern geeinigt hatten, mit Davies in sein letztes Vertragsjahr zu gehen. Damit nehmen die Bayern in Kauf, dass der Kanadier 2025 ablösefrei gehen kann.

(skysport.de) / Bild: Imago