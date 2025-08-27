Auszeit für Ofner! Steirer sagt für Davis Cup ab

Sebastian Ofner wird nach den US Open in New York eine mehrwöchige Pause einlegen und deshalb Österreich im Davis-Cup-Duell mit Ungarn am 12. und 13. September in Debrecen nicht zur Verfügung stehen.

Nach Operationen an beiden Fersen im vergangenen Herbst kehrte Sebastian Ofner in diesem Frühjahr auf die ATP-Tour zurück und setzte dabei u.a. mit dem Halbfinal-Einzug beim Turnier in Genf sowie dem Erreichen der dritten Runde in Wimbledon Ausrufezeichen. Bei den US-Open lief es nicht nach Wunsch: Der 29-jährige Steirer unterlag in der Nacht von Montag auf Dienstag dem als Nummer zwölf gesetzten Ex-Finalisten Casper Ruud (NOR) 1:6,2:6,6:7(5). Für Ofner war es bereits die sechste Auftakt-Niederlage en suite seit Wimbledon

Zuletzt hatte der Steirer jedoch immer wieder mit körperlichen Problemen zu kämpfen, weshalb sich Ofner nun dazu entschlossen hat, eine mehrwöchige Auszeit zu nehmen und deshalb auch auf den Davis-Cup-Länderkampf gegen Ungarn in Debrecen zu verzichten.

„Der Weg zurück hat sehr viel Substanz gekostet und körperlich Spuren bei mir hinterlassen. Daher habe ich mich dazu entschieden, eine Pause einzulegen, in der ich auch einige medizinische Abklärungen vornehmen werde. Wer mich kennt, der weiß, dass mir extrem viel daran liegt, Davis Cup für Österreich zu spielen. Aber im Moment muss ich den Fokus darauf legen, meine Akkus wieder aufzuladen, um bestens vorbereitet in das Saisonfinish gehen zu können“, betont Ofner.

