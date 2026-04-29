„Automatische“ Verlängerung: Zech bleibt in Altach

Der SCR Altach hat am Mittwoch die Vertragsverlängerung von Benedikt Zech bekanntgegeben.

Das Arbeitspapier des 35-jährigen Routiniers verlängert sich aufgrund der Anzahl der bestrittenen Pflichtspiele automatisch um ein Jahr bis 2027. Der Vertrag des Innenverteidigers wäre diesen Sommer ausgelaufen.

Damit haben sich die Vorarlberger wenige Tage vor dem ÖFB-Cup-Finale gegen den LASK (Freitag, 16 Uhr) eine wichtige Personalie für die kommende Spielzeit gesichert. Zech bestritt in der aktuellen Saison 29 Pflichtspiele für Altach. In der ADMIRAL Bundesliga stand der gebürtige Vorarlberger in seinen 26 Einsätzen immer in der Startelf.

„Bene ist nach wie vor ein ganz wichtiger Anker und Stabilisator unserer Defensive. Er kennt den Verein in- und auswendig, übernimmt sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine enorme Verantwortung. Seine Erfahrung und seine Ruhe tun unserem Spiel extrem gut. Wir sind sehr glücklich, dass wir auch in der kommenden Saison auf seine Qualitäten zählen können“, so Sportdirektor Philipp Netzer in der Altacher Presseaussendung.

255 Pflichtspiele für Zech im Altach-Dress

Zech begann seine Profilaufbahn 2009 bei Austria Lustenau und kam 2012 erstmals zum SCR Altach. Nach sieben Jahren zog es den Defensivspieler 2019 zu Pogon Stettin nach Polen, ehe er im Jänner 2025 wieder ins Ländle zurückkehrte. Insgesamt sammelte Zech bisher 255 Pflichtspiel-Einsätze für Altach.

(Red.)

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