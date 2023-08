Rückkehr perfekt: Avdijaj wechselt fix zum TSV Hartberg

Exakt 90 Tage nach seinem bisher letzten Pflichtspiel für den TSV Hartberg kehrt Donis Avdijaj vom Schweizer Erstligisten FC Zürich wieder zu den Oststeirern zurück. Das gab der Fußball-Bundesligist am Mittwoch bekannt.

Für den Deutsch-Kosovaren ist es das dritte Engagement bei Hartberg, nachdem er bereits dieses Frühjahr und die komplette Saison 2021/22 für den TSV gekickt hat. Ausgestattet wurde der 27-jährige Angreifer mit einem Vertrag bis Sommer 2025.

Stimmen zur Rückkehr

Donis Avdijaj: „Ich freue mich, wieder in vertrauter sportlicher Umgebung zu sein. Den Ausschlag für meine Rückkehr nach Hartberg hat gegeben, dass sich Markus Schopp, aber auch Christian Gratzei sehr um meine Rückkehr bemüht haben und ich großes Vertrauen in unseren Trainer habe. Am Ende ging es dann sehr schnell, weil auch der FC Zürich mir bei meinem Wechselwunsch keine Steine in den Weg legen wollte. Ich danke den Verantwortlichen beider Vereine. Wie auch schon in den 18 Monaten zuvor, werde ich wieder alles geben, um den Verein sportlich zu helfen. Und was spricht eigentlich dagegen, im Frühjahr an der Meisterrunde teilzunehmen? Die Mannschaft wird alles dafür tun und die Unterstützung der treuen Fans wird uns dabei helfen. Und wo hier in Hartberg das gegnerische Tor steht, weiß ich auch noch.“

Trainer Markus Schopp: „Es freut uns sehr, dass wir Donis wieder bei uns begrüßen dürfen. Er ist ein Spieler, der den TSV Hartberg in und auswendig kennt, genauso wie wir Donis kennen. Ein super Puzzleteil, das wir hier dazubekommen und uns offensiv noch flexibler macht. Es freut mich ganz besonders, dass er wieder da ist. Er gibt uns nicht nur am Platz sondern auch in der Kabine extrem viel Energie. Das tut uns sicher gut.“