Bachler gewinnt zweiten Lauf der IMSA-Serie in Florida

Klaus Bachler hat mit seinen Teamkollegen Patrick Pilet (FRA) und Laurens Vanthoor (BEL) den zweiten Saisonlauf in der Sportwagen-Meisterschaft IMSA gewonnen. Beim 12-Stunden-Klassiker in Sebring (Florida) setzte er sich von Startplatz sieben aus im Porsche 911 GT3 der Generation 992 in der GTD Pro-Klasse durch, in der Gesamtwertung ist er Dritter.

„Was für ein Wochenende, der absolute Wahnsinn. Zuerst mussten wir nach meinem Ausrutscher im Qualifying um den Start bangen, jetzt dürfen wir uns Sieger der 12-Stunden von Sebring nennen“, sagte Bachler. Der nächste Lauf geht in vier Wochen in Long Beach in Szene. Davor wird Bachler noch einen Lauf zur Nürburgring-Langstreckenserie bestreiten.

(APA) / Bild: Imago