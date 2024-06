Bachler startet in Le Mans von Platz zwei in LMGT3-Klasse

Der Steirer Klaus Bachler hat sich im Kampf um die Pole Position für das 24-Stunden-Rennen in Le Mans in seiner Klasse nur knapp geschlagen geben müssen.

Der Manthey-Porsche mit Bachler, Alex Malykhin und Joel Sturm startet am Samstag in der LMGT3-Klasse von der zweiten Position aus. Die Pole für das gesamte Feld eroberte das Porsche-Hypercar mit André Lotterer, Kevin Estre und Laurens Vanthoor. Rekordsieger Porsche nimmt damit den 20. Gesamtsieg in Angriff.

„Es ist richtig gut für uns gelaufen“, sagte Bachler. „Jetzt heißt es, dass wir uns optimal vorbereiten für das Rennen. Das wird sicher ein ganz zähes Rennen.“

Ferdinand Habsburg geht mit dem Alpine #35 von Position sechs ins Rennen. Der Salzburger teilt sich das Cockpit mit Charles Milesi und Paul-Loup Chatin.

(APA) / Bild: Imago