Bachler und Preining triumphieren beim 12h-Rennen von Sebring

Die österreichischen Porsche-Piloten Klaus Bachler und Thomas Preining haben am Samstag die 12 Stunden von Sebring im US-Bundesstaat Florida gewonnen.

Für Bachler war es der dritte Sieg nach 2023 und 2025. Neben Bachler und dem weiter auch in der DTM engagierten Preining lenkt der Schweizer Ricardo Feller den Wagen in der GTD Pro-Kategorie. Es war für Bachler und Preining auch der erste Sieg mit dem nun pilotierten „Grello“ Porsche 911 GT3 R in dieser IMSA-Endurance-Saison.

(APA) / Artikelbild: Imago