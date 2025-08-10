Bachlinger siegt bei Sommer-Grand-Prix in Courchevel

Skispringer Niklas Bachlinger hat beim Sommer-Grand-Prix-Auftakt in Courchevel einen Tagessieg gefeiert.

Der 23-jährige Vorarlberger setzte sich am Sonntag in der zweiten Einzelentscheidung vor den beiden Deutschen Philipp Raimund und Luca Roth durch.

„Heute war ein richtig lässiger Tag für mich“, sagte Bachlinger, der – wie am Samstag – auch die Qualifikation gewonnen hatte. Die Springer aus dem ÖSV-Nationalteam um Stefan Kraft und Daniel Tschofenig waren nicht am Start.

(APA) / Bild: Imago