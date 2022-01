Bachmann-Klub Watford entlässt Trainer Rainieri

Der FC Watford hat Chefcoach Claudio Ranieri nach etwas mehr als drei Monaten schon wieder entlassen. Das bestätigten die „Hornets“ am Montagabend.

Ranieri konnte den abstiegsbedrohten Aufsteiger nicht aus der sportlichen Talfahrt führen. In lediglich 14 Pflichtspielen holte Ranieri mit Watford nur zwei Sieg und ein Remis. Es setzte elf Niederlagen. Einziger Höhepunkt war ein 4:1-Sieg gegen Manchester United an der Vicarage Road im November.

ÖFB-Torhüter Daniel Bachmann durfte während Ranieris Amtszeit acht Mal das Tor hüten, verlor dabei jede Partie und kassierte 23 Gegentreffer. Mit dem Abgang des 70-Jährigen endet seine vierte Amtszeit in England. Zuvor trainierte der Italiener Chelsea, Leicester City und Fulham. Der größte Erfolg in Ranieris Trainerkarriere war die Saison 2015/16, als er Leicester zum Premier-League-Titel führte.

Claudio Ranieri has been sacked by Watford after just three months in charge, with the club lying 19th in the Premier League 👇 pic.twitter.com/0VBD1PAbjr

— Sky Sports News (@SkySportsNews) January 24, 2022