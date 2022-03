Bachmann, Lindner oder Pentz? Das sagen die Sky-User zur Einserfrage im ÖFB-Tor

Wieder einmal steht Franco Foda für das anstehende WM-Playoff-Halbfinale gegen Wales am Donnerstag vor einer schweren Entscheidung: Wer soll im so wichtigen Spiel beim ÖFB-Team im Tor stehen?

Foda berief mit Daniel Bachmann, Heinz Lindner und Patrick Pentz drei Tormänner ins Aufgebot. Lindner ist mit 29 Länderspielen der Erfahrenste, zuletzt stand er im November 2021 gegen Moldawien (4:1) im Tor der Nationalmannschaft. Bachmann absolvierte bislang 12 Länderspiele und stand bei der EURO 2020 im Kasten. Bei Watford hat er aktuell aber seinen Stammplatz verloren. Pentz wurde nach zuletzt konstant starken Leistungen für Austria Wien zum zweiten Mal ins Aufgebot berufen.

Das sagen die Sky-User zur Einserfrage

Im Voting haben wir die Sky-User nach ihrer Meinung gefragt, wer gegen Wales das ÖFB-Tor hüten soll. Und die Antwort ist eindeutig: Mit 49 Prozent der Stimmen spricht sich fast die Hälfte für Heinz Lindner vom FC Basel als Einsergoalie aus. Austria-Tormann Patrick Pentz erhielt mit 33 Prozent etwa ein Drittel der Stimmen. Nur knapp 13 Prozent halten weiter zu Daniel Bachmann, fünf Prozent wünschen sich einen anderen Goalie im Tor.

Österreich trifft im Play-off-Halbfinale um die WM-Teilnahme am Donnerstag in Cardiff auf Wales. Die ÖFB-Auswahl hat unter Teamchef Franco Foda bislang noch kein Pflichtspiel gegen ein in der Weltrangliste vor ihr klassiertes Team gewonnen. Die Waliser sind zu Hause seit November 2018 ungeschlagen – und haben auch in den jüngsten Duellen mit Österreich die bessere Bilanz.

Von den vergangenen drei Spielen gegen das ÖFB-Team haben die Waliser bei einem Remis zwei gewonnen, zuletzt Anfang September 2017 ebenfalls im Cardiff City Stadium mit 1:0.

Bild: GEPA