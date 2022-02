Bachmann nach Degradierung zur Nummer zwei: „Bin kein Spieler, der wegläuft“

Im Rahmen der UEFA Champions League-Sendung am Dienstag war ÖFB-Torhüter Daniel Bachmann via Video-Schalte live ins Sky Studio geschalten. Der Watford-Legionör äußerte sich dabei u.a. über seine aktuelle Situation bei seinem Klub.

Seit dem Trainerwechsel von Claudio Ranieri zu Roy Hodgson muss sich Daniel Bachmann beim FC Watford wieder mit einem Bankplatz begnügen. Aktuell hütet der 38-jährige Ben Foster das Tor. Bachmann gibt sich aber kämpferisch und hofft auf eine Rückkehr in die Startelf: „Ich bin mir sicher, dass sich die Karten wieder umdrehen.“

Der ÖFB-Teamgoalie besitzt beim Premier-League-Klub noch einen Vertrag bis 2024. Für den 27-Jährigen geht es auch darum, den Nummer eins Status im ÖFB-Tor zu halten. Ein Vereinswechsel kommt für Bachmann, trotz der unzufriedenstellenden Situation, im Moment nicht in Frage: „Ich bin kein Spieler, der wegläuft, wenn die Situation schwieriger ist. Ich bin einer, der im Training Gas gibt und jedes Spiel spielen will. Was im Sommer passiert, das kann ich jetzt nicht sagen. Es kommt natürlich auch auf die Situation im Verein an.