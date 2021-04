Bachmann steigt mit Watford in die Premier League auf

via

Erfolgreicher Spieltag für Österreichs Championship-Legionäre: Während der FC Watford mit Torhüter Daniel Bachmann den Premier-League-Aufstieg fixierte, kann der FC Barnsley bereits fürs Play-off planen.

Ein 1:0-Sieg gegen Millwall, der zweite in Serie ohne Gegentor, bescherte den “Hornets” die PL-Rückkehr. Ein Elfmeter-Treffer durch Ismaila Sarr reichte Watford zum sofortigen Wiederaufstieg, während Bachmann im Tor unbezwungen blieb.

Von der Premier League träumen darf weiterhin Barnsley: Die Mannschaft von Ex-LASK-Coach Valerien Ismael besiegte Rotherham ebenfalls mit dem Ergebnis von 1:0 und hat als Fünfter den Play-off-Platz um neun Punkte abgesichert. Damit ist Barnsley die Play-off-Teilnahme wohl nur noch rechnerisch zu nehmen.

Vier Teams im Play-off-Rennen der Premier League

Barnsley, für die Michael Sollbauer von Beginn an mitwirkte, benötigt nur noch einen Punkt in den letzten zwei Spielen, um an den Aufstiegsduellen teilnehmen zu dürfen. Dabei werden die “Tykes” höchstwahrscheinlich mit Brentford, Bournemouth und Swansea den letzten PL-Platz ausspielen.

