Bachmann über Arnautovic: “Hätte zu einem der Top 6 gehen können”

via

via Sky Sport Austria

In der 91. Folge von “Ruf Mich An” haben die ABSTAUBER Johannes Brandl und Johannes Hofer mit Watford-Tormann Daniel Bachmann gesprochen, der in der kommenden Saison in der Premier League spielen wird.



Bei “Ruf Mich An” hat sich der ÖFB-Torwart auch zu seinem früheren Teamkollegen Marko Arnautovic geäußert, mit der zusammen bei Stoke City unter Vertrag stand. Sowohl persönlich als auch sportlich zeigte sich Bachmann von den Qualitäten des ÖFB-Angreifers beeindruckt.

“Ich habe mich super mit Marko verstanden. Zwei Österreicher bei einem Verein, das macht es immer ein bisschen leichter. Marko ist ein sehr eigener, aber ein sehr cooler Typ. Er hat auch andere Seiten als die, die man im Fernsehen sieht. Und natürlich ist er als Fußballer überragend”, sagte Bachmann über seinen früheren Teamkollegen.

Dabei hätte er Arnautovic, der 2017 nach vier Jahren bei Stoke für etwa 22 Millionen Euro zu West Ham United wechselte, sogar eine noch größere Karriere zugetraut.

“Ich glaube, er hat die beste Zeit seiner Karriere bei Stoke gehabt. Wie er gespielt hat, hat es mich gewundert, dass er zu West Ham gegangen ist, er hätte von seiner Qualität sicher auch zu einem der Top 6 gehen können”, so Bachmann über Arnautovic.

Die ganze Folge “Ruf Mich An” mit Daniel Bachmann