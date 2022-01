Bachmann und Watford verlieren Kellerduell gegen Norwich

Für Watford wird die Situation im Abstiegskampf der englischen Premier League immer beängstigender. Das Heim-0:3 am Freitag gegen den Neo-17. Norwich City war für ÖFB-Teamtormann Daniel Bachmann und Co. die bereits siebente Niederlage in den jüngsten acht Runden, in denen man keinen Sieg feiern konnte.

Video: Sargent mit Fersentor zum 1:0 – Bachmann ohne Chance

14 Punkte nach 20 Spielen sind die magere Ausbeute des Tabellen-18., der noch dazu drei Partien mehr als das drei Zähler entfernte Schlusslicht Burnley ausgetragen hat.

(APA)/Bild: Imago