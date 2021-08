via

via Sky Sport Austria

Für ÖFB-Teamtorhüter Daniel Bachmann hat es mit Watford am 2. Spieltag der Premier League eine Niederlage gesetzt. Der Aufsteiger, der zum Saisonstart das Premier-League-Comeback gegen Aston Villa mit 3:2 gewonnen hatte, unterlag Brighton and Hove Albion mit 0:2 . Shane Duffy (10.) und Neal Maupay (41.) bezwangen Bachmann in der ersten Hälfte. Die Highlights der Partie im Video.