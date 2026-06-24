Bad Homburg: Swiatek und Andreeva scheitern im Achtelfinale

Generalprobe verpatzt: Wimbledon-Titelverteidigerin Iga Swiatek und French-Open-Siegerin Mirra Andreeva sind beim WTA-Turnier in Bad Homburg bereits im Achtelfinale gescheitert.

Die an Nummer eins gesetzte Polin Swiatek verlor wenige Tage vor dem Start des Rasenklassikers in London 5:7, 6:2, 3:6 gegen die US-Amerikanerin Emma Navarro. Andreeva, die sich zuletzt in Paris ihren ersten Grand-Slam-Titel gesichert hatte, verlor 3:6, 4:6 gegen ihre russische Landsfrau Ekaterina Alexandrova.

Für Swiatek, die an der Church Road ihren zweiten Triumph in Folge feiern will, war es der erste Auftritt seit ihrem Aus im Achtelfinale der French Open gegen die Ukrainerin Marta Kostjuk. Im vergangenen Jahr hatte sie in Bad Homburg erst im Endspiel gegen Jessica Pegula aus den USA verloren.

Auch für die erst 19 Jahre alte Andreeva war es das erste Match auf Rasen in diesem Jahr. In der vergangenen Woche hatte die Weltranglistenfünfte ihre Teilnahme für die Berlin Tennis Open zurückgezogen, weil sie sich mehr Zeit nehmen wollte, um sich zu erholen und sich auf Wimbledon vorzubereiten. Das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt am Montag.