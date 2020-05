Bänderverletzung: Leipzigs Poulsen fällt verletzt aus

Der Angreifer stand in der Hinrunde lange im Schatten seiner Stürmerkollegen. Zuletzt meldete sich der 1,93-Meter-Hüne erfolgreich zurück: “Ich habe genügend Ehrgeiz, um die Dinge nicht einfach so laufen zu lassen. Ich wusste, dass ich etwas machen musste, um dies zu ändern. Das brauchte mir keiner sagen, deshalb gab es auch keine Gespräche”, sagte Poulsen im kicker-Interview und legte sich zu seiner Zukunft fest: “Ich strebe keinen Wechsel an, egal wie es in den nächsten acht Spielen läuft.”

Beim Auswärtsauftritt in Mainz lief Poulsen zum 250. Mal in einem Pflichtspiel der Leipziger auf. Er ist der erste Rote Bulle, dem dies gelang.

(SID)

Beitragsbild: Imago